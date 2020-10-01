Gebze Gençlik de gün sayıyor

Geçtiğimiz sezon şampiyon olarak 2.Lig’e yükselen Erkekler Voleybol 2.Lig 1.Grup temsilcimiz Gebze Gençlik Hizmetleri de, lige 11 Ekim’de oynayacağı Kütahya Belediye iç saha maçıyla başlayacak. Çalışmalarını, maçın oyanacağı Gebze Spor Salonu’nda aralıksız olarak devam ettiren ekibimiz , ilk kez yer alacağı lig öncesinde, bütçesinin yettiği kadarıyla transfer yaptı.