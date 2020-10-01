Gölcük Belediyesi’nden Azerbaycan’a anlamlı destek

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ermenistan’ın sivil halkı hedef alarak kardeş ülke Azerbaycan’a yaptığı hain saldırı sonrasında: “Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal edip, sivil halkı hedef alarak yaptığı hain saldırıyı lanetliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Türk Milleti kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındadır” notunun yer aldığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Azerbaycan’a olan desteğini dile getirmişti.
GÖLCÜK MERKEZE PANKART ASILDI
Başkan Sezer, dün de Azeri Türkçesi ile, “Türk Milləti olaraq, canımızın digər hissəsi olan Azərbaycan Türklərinin yanındayıq” yazısı ile, el ele Türk ve Azeri askerleri ile bayraklarının yer aldığı fotoğraflı pankartı Gölcük’ün en merkezi yerine astırdı. Sosyal medya hesaplarından yine paylaşımda bulunan Başkan Sezer, Bahtiyar Vahapzade’nin “Birdir bizim hər halımız, Sevincimiz məlalımız. Bayraqlarda hilalımız Azərbaycan-Türkiyə” sözlerine yer verdi. Gölcük ve Gölcük Belediyesi’nin Azerbaycan’ın yanında ve destekçisi olduğu da böylelikle dile getirilmiş oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.