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01 Eki 2020 - 13:49- Siyaset G: 01 Eki 2020 - 13:51

Gölcük Belediyesi’nden Azerbaycan’a anlamlı destek

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Azeri Türkçesi’yle yazılmış destek cümlesi ile el ele Türk ve Azeri askerleri ve bayraklarının yer aldığı fotoğraflı pankartı Gölcük’ün en merkezi yerine astırarak destek verdi
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ermenistan’ın sivil halkı hedef alarak kardeş ülke Azerbaycan’a yaptığı hain saldırı sonrasında: “Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlal edip, sivil halkı hedef alarak yaptığı hain saldırıyı lanetliyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum. Türk Milleti kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındadır” notunun yer aldığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Azerbaycan’a olan desteğini dile getirmişti. 

GÖLCÜK MERKEZE PANKART ASILDI

Başkan Sezer, dün de Azeri Türkçesi ile, “Türk Milləti olaraq, canımızın digər hissəsi olan Azərbaycan Türklərinin yanındayıq” yazısı ile, el ele Türk ve Azeri askerleri ile bayraklarının yer aldığı fotoğraflı pankartı Gölcük’ün en merkezi yerine astırdı. Sosyal medya hesaplarından yine paylaşımda bulunan Başkan Sezer, Bahtiyar Vahapzade’nin “Birdir bizim hər halımız, Sevincimiz məlalımız. Bayraqlarda hilalımız Azərbaycan-Türkiyə” sözlerine yer verdi. Gölcük ve Gölcük Belediyesi’nin Azerbaycan’ın yanında ve destekçisi olduğu da böylelikle dile getirilmiş oldu.

01 Eki 2020 - 13:49 - Siyaset

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