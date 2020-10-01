Gelecek Körfez kolları sıvadı

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran’ın ev sahipliğinde Tütünçiftlik Sahili Kasr-ı Çakır Restoran’da toplantı düzenlendi. Toplantıya İlçe Başkanı Fırat Türker ve yöneticiler eşleriyle birlikte katıldı. İlçe Başkanı Türker’in verdiği bilgilerden sonra İl Başkanı Başaran, il genelinde gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, il kongresini tamamlayarak pandemi sürecine rağmen büyük başarı elde ettiklerini söyledi.
“ARTIK SAHAYA İNME VAKTİ”
İktidarın en korktuğu partinin Gelecek Partisi olduğunu ifade eden Başaran, “Mazeret üretmeden sahaya inip çalışacağız. Ben Körfez ilçe başkanıma, siz değerli yöneticilerimize yürekten inanıyorum. Artık sahaya inme vakti geldi. ‘41 Günde 5 Bin Üye’ kampanyamızı başlatıyoruz. En yüksek katılım bu ilçeden olmalı” dedi. İlçe Başkanı Türker de teşkilat olarak ilk etapta 1000 üye için kolları sıvadıklarını, sahaya inerek en kısa sürede üye kayıtlarına yoğunlaşacaklarını söyledi. Türker hedeflerinin ilk yerel seçimde Körfez Belediyesi’ni kazanmak olduğunu belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.