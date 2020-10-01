Milletvekili Katırcıoğlu’ndan AKP Derince’ye ziyaret

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan öncülüğünde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe binasında gerçekleşen toplantıya katılan isimler oldu. İlçe başkanı ve yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Milletvekili Katırcıoğlu, “6. Olağan Kongre'de bayrağı devralan Koray Merdan başkanımız ve yönetimini tebrik ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

“GÖNÜL BİRLİĞİ”

İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İlçe Başkanı Koray Merdan da ziyaretleri için Milletvekili Katırcıoğlu, İl Başkanı Ellibeş ve Başkan Aygün’e teşekkür ederek gönül birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.