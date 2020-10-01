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01 Eki 2020 - 13:52- Siyaset G: 01 Eki 2020 - 13:54

‘İYİ’ Gençliği’nden işten çıkarılan Sefa için anlamlı eylem

İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı ve yönetimi, düzenledikleri üye katılım töreninde partiye ve partililerine uygulanan siyasi baskıya dikkat çekmek için oldukça farklı bir çalışma yaptılar

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Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'ye üye olduğu için iş akdi feshedilen arkadaşları Sefa'nın fotoğrafını bastırarak hazırlattıkları maskeleri, yeni üye olan gençlere dağıtan İYİ Parti Kartepe Gençlik Kolları yönetimi, paylaşılacak olan resimlerde yeni üyelerin yüzünün ve kimliğinin saklanarak, uygulanması muhtemel baskıları engellemeyi hedeflediklerini, hem de Kartepe'de siyasetin ve demokrasinin geldiği acı tabloyu gözler önüne sermek istediklerini ifade ettiler.

“SELAM OLSUN ZULME KARŞI KOYANA”

Yeni üye olan arkadaşlarına rozetlerini takan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Sarı, “Tarihin hiçbir safhasında esir olmamış Türk milletini fikren ve vicdanen esir etme gayretinde olanları bugün burada düzenlediğimiz bu eylem ile Kartepe kamuoyuna duyuruyor, aynı zamanda bu hareketin ‘cesurlar hareketi’ olduğunu hatırlatarak ihtar ediyoruz. Bu millet engin feraseti ile baskılarını ve antidemokratik uygulamalarınızı mutlaka bertaraf edecektir. Selam olsun zulme karşı koyanlara ve haksızlık karşısında susmayanlara" dedi.

01 Eki 2020 - 13:52 - Siyaset

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