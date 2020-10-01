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01 Eki 2020 - 13:53- Siyaset G: 01 Eki 2020 - 13:55

MHP’li Gürsu neden Üst Kurul Delegesi yazılmadı?

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, İl Kongresi'nde il Başkanlığı'na yeniden seçilen Aydın Ünlü'nün kendisi dışında diğer 11 ilçe başkanını üst kurul üyesi yazması ile ilgili, “Bizde lidere sadakat önemlidir. Seçilen Aydın Ünlü başkanıma başarılar diliyorum. Ben, teşkilatımın hizmetindeyim” dedi
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MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yönetim kurulu üyeleriyle özel bir mekanda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular. İlçe Başkanı Gürsu, yapılan İl Kongresi'nde il Başkanlığı'na yeniden seçilen Aydın Ünlü'nün kendisi dışında diğer 11 ilçe başkanını üst kurul üyesi yazmasını değerlendirdi. Zeki Gürsu, Ünlü'ye başarılar dilediğini ifade ederek, "Bizde lidere sadakat önemlidir. Seçilen Aydın Ünlü başkanıma başarılar diliyorum. Ben, teşkilatımın hizmetindeyim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Liderimin, teşkilatımın, davamın emrinde ve hizmetindeyim” dedi.

01 Eki 2020 - 13:53 - Siyaset

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