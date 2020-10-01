MHP’li Gürsu neden Üst Kurul Delegesi yazılmadı?

MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, yönetim kurulu üyeleriyle özel bir mekanda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundular. İlçe Başkanı Gürsu, yapılan İl Kongresi'nde il Başkanlığı'na yeniden seçilen Aydın Ünlü'nün kendisi dışında diğer 11 ilçe başkanını üst kurul üyesi yazmasını değerlendirdi. Zeki Gürsu, Ünlü'ye başarılar dilediğini ifade ederek, "Bizde lidere sadakat önemlidir. Seçilen Aydın Ünlü başkanıma başarılar diliyorum. Ben, teşkilatımın hizmetindeyim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Liderimin, teşkilatımın, davamın emrinde ve hizmetindeyim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.