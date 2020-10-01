Körfez, eğitim kentine dönüşüyor

Körfez, eğitim alanındaki yeni yatırımlarla adeta bir öğrenci kentine dönüşüyor. Hereke’de binlerce öğrencinin eğitim gördüğü iki yerleşkeye ek olarak geçtiğimiz yıl Körfez Kampüsü’de eğitim hayatına başlamıştı. Başkan Şener Söğüt, küçük tadilatların devam ettiği kampüste birim müdürleri ve okul yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulundu.
HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR
Eski Belediye binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen Körfez Kampüsü’nde ilk aşamada sadece yabancı diller yüksekokulunun yer aldığını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl yeni bölümlerin de eklendiği kampüste önümüzdeki dönem de 4 yıllık Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu eğitime başlayacak. Bu fakülte ile birlikte öğrenci sayısı da 3 binin üstüne çıkacak” dedi.
HEREKE’YE YENİ YERLEŞKE
Körfez Belediyesi son olarak Hereke’de de yeni bir kampüs hayata geçireceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “10 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan Hereke Kampüsü içerisinde 4 tane büyük amfi yer alacak. Ayrıca konferans salonu ve dersliklerin yanında idari ve teknik ofisler ile sosyal donatı alanları da bulunacak” dedi. Başkan Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.