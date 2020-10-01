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01 Eki 2020 - 13:55- Gündem G: 01 Eki 2020 - 13:57

Körfez, eğitim kentine dönüşüyor

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. Ayrıca Hereke’de hayata geçirilecek yeni fakülte binası için de çalışmaların kısa sürede başlayacağını söyledi
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Körfez, eğitim alanındaki yeni yatırımlarla adeta bir öğrenci kentine dönüşüyor. Hereke’de binlerce öğrencinin eğitim gördüğü iki yerleşkeye ek olarak geçtiğimiz yıl Körfez Kampüsü’de eğitim hayatına başlamıştı. Başkan Şener Söğüt, küçük tadilatların devam ettiği kampüste birim müdürleri ve okul yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulundu.

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Eski Belediye binasının yer aldığı bölgede hayata geçirilen Körfez Kampüsü’nde ilk aşamada sadece yabancı diller yüksekokulunun yer aldığını belirten Başkan Söğüt, “Bu yıl yeni bölümlerin de eklendiği kampüste önümüzdeki dönem de 4 yıllık Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu eğitime başlayacak. Bu fakülte ile birlikte öğrenci sayısı da 3 binin üstüne çıkacak” dedi.

HEREKE’YE YENİ YERLEŞKE

Körfez Belediyesi son olarak Hereke’de de yeni bir kampüs hayata geçireceklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “10 bin metrekarelik alanda inşa edilecek olan Hereke Kampüsü içerisinde 4 tane büyük amfi yer alacak. Ayrıca konferans salonu ve dersliklerin yanında idari ve teknik ofisler ile sosyal donatı alanları da bulunacak” dedi. Başkan Söğüt, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını belirtti.

01 Eki 2020 - 13:55 - Gündem

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