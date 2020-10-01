Gelecek yönetiminden Metin Özkan’a kutlama

Gün boyu Körfez ilçe turu yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Körfez Belediyesi Spor Akademisi’ni kuran, Altın Kiraz Futbol Turnuvalarını marka haline getiren ve başarılı organizasyonlara imza atarak, gençlerin spora kazandırılmasını sağlayan Metin Özkan’ı ziyaret etti. Emekli olması nedeniyle Özkan’ı tebrik eden Başaran, “Emekli oldunuz ama deneyimlerinizi paylaşmaya ve üretmeye devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Emekli oldum diye kenara çekilmek yok” dedi.