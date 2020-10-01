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01 Eki 2020 - 16:03- Siyaset G: 01 Eki 2020 - 16:04

Gelecek yönetiminden Metin Özkan’a kutlama

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran eski bir futbolcu olan Körfez İlçe Başkanı Fırat Türker ile birlikte jısa bir süre önce emeklilik başvurusu yapan spor adamı Metin Özkan’ı ziyaret etti.
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Gün boyu Körfez ilçe turu yapan Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Körfez Belediyesi Spor Akademisi’ni kuran, Altın Kiraz Futbol Turnuvalarını marka haline getiren ve başarılı organizasyonlara imza atarak, gençlerin spora kazandırılmasını sağlayan Metin Özkan’ı ziyaret etti. Emekli olması nedeniyle Özkan’ı tebrik eden Başaran, “Emekli oldunuz ama deneyimlerinizi paylaşmaya ve üretmeye devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Emekli oldum diye kenara çekilmek yok” dedi.

01 Eki 2020 - 16:03 - Siyaset

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