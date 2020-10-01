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01 Eki 2020 - 16:08- Gündem G: 01 Eki 2020 - 16:11

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı

Kocaeli'de, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 36 seviyesine düştü. Suyun çekilmesiyle baraj içerisindeki köprüler gün yüzüne çıkarken, baraj çevresindeki topraklar çatladı.

Demirören Haber Ajansı
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Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 18 milyon 200 bin metreküp ile yüzde 36 seviyesine düştü. Barajda su seviyesinin azalmasıyla birlikte baraj yokken köyleri birbirine bağlayan köprülerden biri ortaya çıkmaya başladı. Barajın çevresindeki topraklar ise çatladı. Geçen yıllarda su seviyesinin azaldığı durumlarda Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su takviyesi yapılmıştı.

01 Eki 2020 - 16:08 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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