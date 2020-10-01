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01 Eki 2020 - 16:47- Asayiş G: 01 Eki 2020 - 16:55

278 operasyonda 62 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı. Son bir ayda Kocaeli genelinde düzenlenen 278 ayrı operasyonda 470 kişiye işlem yapılırken 56 kişi tutuklandı.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1Eylül – 30Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 258 ayrı operasyonda5 kilo 766 gram esrar, 104 kilo 624 gram eroin, 682 gram skunk, 527 gram sentetik uyuşturucu, 908 gram metamfetamin, 12 gram kokain, bin 159 adet uyuşturucu hap, 38 adet sentetik ecza, 167 kök Hint keneviri, 1 adet tüfek, 9 adet tabanca, 176 adet fişek, 13 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 905 TL nakit para ele geçirildi.

470 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 439 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62’si tutuklanırken 10’u adli kontrolle, diğer 363 kişi ise serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 25 ayrı olayda ise bin 800 kök kenevir, 3 bin 619 gram kubar esrar, 8.75 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ve 280 gram kenevir tohumuele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 31 şüphelinin tamamının tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

01 Eki 2020 - 16:47 - Asayiş

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