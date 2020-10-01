“Müjdeli haberler erken seçimin habercisi”

Katıldığı canlı yayın programında gerek Moderatör Ercan Özan’ın sorularını gerekse izleyicilerden gelen soruları cevaplayan YRP Genel Başkan Danışmanı ve İl Başkanı Mehmet Aras, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İlk olarak Ermenistan’ın alçak saldırısında hayatını kaybeden Azerbaycanlı şehitlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Aras, “BM’nin aldığı kararlara rağmen Dağlık Karabağ’da işgale devam eden Ermenistan başta olmak üzere İsrail ve Yunanistan diyalogdan değil, ancak ve ancak güçten anlar. Kıbrıs’ı nasıl fethettiysek uslanmaz Yunanistan’a rağmen 12 adalara biz çıkartma yapacağız” dedi.

“KENDİ YOLUMUZU KENDİMİZ ÇİZERİZ”

Ayasofya’nın açılması kararına tam destek verdiklerini özellikle belirten İl Başkanı Mehmet Aras, “Bana öyle geliyor ki geç kalınmış Ayasofya kararı ve müjde diye yapılan açıklamalar erken seçimin habercisi olabilir. Seçim barajı antidemokratik bir uygulamadır. Bizim için barajın bir önemi yok çünkü YRP iktidar yolculuğuna çoktan çıkmıştır. Milli görüşün ilkelerini hayata geçirebileceğimiz ittifakta yer alacağız, aksi takdirde kendi yolumuzu kendimiz çizeriz” ifadelerine yer verdi.

“KURT BİLE BU HAKSIZLIĞI YAPMAZ”

“Doğalgaz bulduk” diye açıklama yaptıktan sonra doğalgaza zam yapılmasını sert eleştiren Aras, “Kuzulara şah olsa kurt bile yapmaz bu haksızlığı. Bugün diplomalı işsiz sayısının 1.3 milyona ulaştı. Gençlerimizin imkanı olsa hepsi yurtdışına çıkar” dedi. Canlı yayına gelen EYT sorularına da cevap veren İl Başkanı Aras, “EYT bizim parti programımızda var, herkes biliyor ki bu sorunu sadece emekliye %50 zam yapan milli görüş hükümeti çözer” dedi.