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01 Eki 2020 - 17:16- Gündem G: 01 Eki 2020 - 17:17

Mardinlilerden İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret

Kocaeli Mardinliler Derneği Başkanı Necmettin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol'a ziyarette bulundu
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Kocaeli Mardinliler Derneği Başkanı Necmettin Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Aysel Su Yarış, Tacettin Sayan ve Besim Ok, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol'u makamında ziyaret etti. İzmit Kent Konseyi kurumsal üyesi olan Dernek Başkanı Necmettin Kaya, "Kısa bir süre önce göreve gelmesine rağmen çok aktif bir çalışma dönemi geçiren İzmit Kent Konseyi, kentimizdeki en aktif kent konseyi haline gelmiştir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hem maddi hem de manevi olarak Mardinli hemşerilerimizin yanında olan, ilgi ve alakalarını esirgemeyen İzmit Kent Konseyi Başkanımız Hüseyin Erol'a ve yürütme kuruluna teşekkür ederiz” dedi.

“BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK”

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise, "Kocaeli Mardinliler Derneği’nin de içerisinde olduğu birçok hemşeri derneğimiz İzmit Kent Konseyi’nin kurumsal üyesidir. İzmit, kültürel zenginliğini ve renkliliğini bu yöresel derneklerimize borçludur. Bu zenginliğin kentimiz için büyük bir şans olduğunu düşünüyoruz. Sizin de sözünü ettiğiniz gibi İKK olarak çok kısa süre önce göreve gelmemize rağmen hızlıca çalışmalara başladık. Meclislerimizi ve çalışma gruplarımızı hayata geçirdik. Birçok projeye imza attık. Bundan sonra da sizlerle birlikte daha yeni ve önemli projelere imza atmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

01 Eki 2020 - 17:16 - Gündem

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