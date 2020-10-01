Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor

Kandıra Çamkonak Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü’nün 1965 yılında ormancılar için yaptığı ve daha sonra öğretmenlerin kullanımına açılan lojman, Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı. Etrafına fidanların dikildiği ve mahalleli için açılan lojman iddialara göre Bacacı Grup Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Görele Pide ve Döner Salonu’nun sahibi Üzeyir Bacacı tarafından el konuldu.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Emlakçılık yapan Bacacı’nın lojmanın çelik kapısını söküp duvarlarını kırdığı, etrafına dikilen fidanları söktüğü iddia edildi. Öğrencilerin ve vatandaşların birlikte diktiği fidanları söken Bacacı’nın, “Buraya el koydum” diye konuştuğu ifade ediliyor. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sürekli tutanak tutulan ve Kandıra Kaymakamlığı’nın dosya açarak, tahliye kararı aldığı lojmanda Bacacı kurallara uymayarak çalışma sürdürdüğü öğrenildi.

“BURAYA EL KOYDUM”

Mahalleden bir vatandaş, “Büyükşehir’in onardığı Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir lojman. Daha sonra etrafına fidan kampanyasında öğrencilerle birlikte fidan diktik. Bacacı buradaki fidanları söktü, lojmanın çelik kapısını söktü, duvarlarını kırdı. ‘Buraya el koydum’ diyor” şeklinde konuştu.

“YETKİLİLERİN EL ATMASINI İSTİYORUZ”

Kaymakamlık tarafından tahliye kararı çıktığını söyleyen vatandaş, “Ormancılar sürekli tutanak tutuyor. Kaymakamlık, dosya açtı, tahliye kararı aldı ancak 3 hakim kararıyla yürütmeyi durdurttu. ‘Buralar benim, dedelerimden kaldı’ diyor. Öyle ki orman arazisinde olan ancak vatandaşların 50 yıldır kullandığı yerlere dahi el koyuyor. Yetkililerin duruma el atmasını istiyoruz” dedi.

“MAHALLE KONAĞI OLSUN”

Gazetemizin ulaştığı Çamkonak Mahalle Muhtarı Hasan Ekrem ise, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Mahallemizde biz de bir duyum aldık ve sürekli olarak kulağımıza geliyor. Bizler burada huzur içinde kalmak istiyoruz ve böyle bir durum varsa düzeltilmesi taraftarıyız. Bu lojmanın mahallemizin yararına olacak bir mahalle konağı olarak kullanıma açılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.