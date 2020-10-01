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01 Eki 2020 - 20:59- Gündem G: 01 Eki 2020 - 21:04

Bakan Koca açıkladı! 67 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. Bakan Koca'nın açıkladığı 3 sütunlu yeni tabloya göre; 1 Ekim'de vaka sayısı 1407 artarak 320 bin 70'e yükseldi. 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 262'ye çıktı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1407 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 67 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 262'ye, toplam vaka sayısı ise 320 bin 70'e yükseldi.


GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1402 OLDU


Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1402 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 281 bin 151'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, ağır hasta sayısı 1507, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"


Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım.

01 Eki 2020 - 20:59 - Gündem

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