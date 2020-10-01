Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Eki 2020 - 21:47- Asayiş G: 01 Eki 2020 - 21:55

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Kocaeli’de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi 3 aracı biçerek durabildi. Evinin penceresinden kazayı gören kadının dakikalarca kalp masajı yaptığı sürücü kurtarılamadı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Faruk Ağıralp, idaresindeki 41 P 1257 plakalı işçi servisi ile seyir halindeyken bir anda direksiyon başında fenalaştı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği midibüs bayır aşağı geri giderek, önce K.A. idaresindeki 01 ADM 474 plakalı Renault marka otomobile, sonra park halindeki 41 MA 1751 ve 74 AU 068 plakalı araçlara hızla çarparak durabildi. Kazada sonucu otomobil sürücüsü K.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı evinin penceresinden gören Yasemin Kılıç, isimli kadın koşarak olay yerine geldi. Midibüs sürücüsü Ağıralp’ın nabzının atmadığını gören Kılıç, vatandaşı hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağıralp, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağıralp hayatını kaybetti. Kazada yaralanan K.A. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"DİĞER ARAÇLARA VURMAYA BAŞLADI"

Kaza anını anlatan Yasemin Kılıç, “Otobüs yukarı doğru çıkıyordu. O sırada birden bire ani fren yaptıktan sonra diğer araçlara vurmaya başladı. Daha sonra burada çöp konteynerlerine dayanarak durdu. Ben araca bindiğimde amca baygındı. 112’yi arayıp kendisine gereken müdahaleyi yaptım” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

01 Eki 2020 - 21:47 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
278 operasyonda 62 kişi tutuklandı mask
278 operasyonda 62 kişi tutuklandı
6 katlı apartmanda yangın çıktı! Balkona sığındılar mask
6 katlı apartmanda yangın çıktı! Balkona sığındılar
Yangın çıkan binada mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı mask
Yangın çıkan binada mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Kural ihlali yapan 211 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 211 kişiye para cezası 
Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı mask
Hırsızlık şüphelileri, dron destekli operasyonla yakalandı
4 FETÖ şüphelisi yakalandı mask
4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu mask
İzmit Belediyesi diğer belediyelere örnek oldu
Emine Zeybek evlendi! mask
Emine Zeybek evlendi!
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak... mask
O gün Kocaeli'ye yağmur geliyor! Hava soğuyacak...
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı mask
Faruk Bostan ve Bülent Karagöz tutuklandı
15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti mask
15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

GALERİ

Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi mask
Azerbaycanlı spiker ağlayarak müjdeyi verdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL