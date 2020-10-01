Hürriyet’ten Azerbaycan’a destek “Kederiniz kederimizdir”

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kardeş ülke Azerbaycan’a yapılan hain saldırı sonrası destek olmak amacıyla Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar’ı ziyaret etti. Başkan Hürriyet’e ziyareti sırasında Başkanvekili Hakan Tanta, Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut ve Muhtarlar Masası Koordinatörü ve CHP Meclis Üyesi Süleyman Şen eşlik etti.
DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Azerbaycan’ın kendi halkını ve toprak bütünlüğü korumak için sürdürdüğü mücadelesinin destekçisiyiz. Sizin kederiniz bizim kederimiz. Biz bu süreçte İzmit Belediyesi olarak Azerbaycan’daki kardeşlerimize her anlamda destek vermeye hazırız. Verdikleri mücadele uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’a başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.