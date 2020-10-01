Olay, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topal Caddesi Yiğit Sokak’ta meydana geldi. Bir binanın teras katında tadilat çalışması yapan Nusret Ç., demir profilin bina önünden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Nusret Ç.’yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Nusret Ç.’yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nusret Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
01 Eki 2020 - 22:09- Asayiş Güncelleme: 01 Eki 2020 - 22:13
İnşaat ustası elektrik akıma kapıldı!
Darıca'da, binanın teras katında tadilat çalışması yapan inşaat ustası Nusret Ç. (64), elindeki demir profilin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.