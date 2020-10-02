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02 Eki 2020 - 10:45- Spor G: 02 Eki 2020 - 10:47

Kocaelili sporcular Şırnak’ta!

02-03-04 Ekim 2020 tarihlerinde Şırnak’ta, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak. Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama...
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02-03-04 Ekim 2020 tarihlerinde Şırnak’ta, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak. Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansıması sonucu ve Şırnak'ta güvenliğin sağlanmasıyla, yıllarca çatışmaların yaşandığı Namaz Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın heyecanını yaşıyor. Şırnak kent merkezindeki 1950 rakımlı Namaz Dağı'nda 02-03-04 Ekim 2020 tarihlerinde Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Finali yapılacak. Şırnak Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenecek olan ve 50'ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 3 gün sürecek. Kocaelili sporcular da şampiyonada yerini alacak. Dereceye giren ilk dört sporcunun milli pilot statüsü kazanacağı yarışların ödül töreni 4 Ekim Pazar günü yapılacak.

02 Eki 2020 - 10:45 - Spor

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