Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Eki 2020 - 10:46- Spor G: 02 Eki 2020 - 10:47

Ekşi: Göreve geldiğimizden beri 12 Milyon lira ödedik

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, kulübün mali tablosu ve göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri ödemelerle ilgili bilgiler vererek,...
mask

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, kulübün mali tablosu ve göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri ödemelerle ilgili bilgiler vererek, “Göreve geldiğimizden bu yana toplam ödediğimiz tutar 12 Milyon 81 bin TL” dedi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile kulübün mali tablosunu ve göreve geldikleri günden bu yana yapılan ödemeler hakkında bilgiler verdi. Sakaryaspor’da değişen yönetim sonrasında 11 milyon 659 bin liralık borçla kulübün yönetimine geçtiklerini belirten Ekşi, göreve geldikleri tarihten itibaren 12 milyon 81 bin lira ödeme yaptıklarını belirtti. Kulübün büyük bir gelir kaybına uğradıklarını belirten Ekşi, forma dahi satamadıklarını ve korona virüs nedeni ile maçlarda seyircinin olmaması gelir kaybına yol açtığını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını dile getiren Ekşi, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezonu iyi bir şekilde bitireceklerini vurguladı.

02 Eki 2020 - 10:46 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ekşi: Göreve geldiğimizden beri 12 Milyon lira ödedik mask
Ekşi: Göreve geldiğimizden beri 12 Milyon lira ödedik
Kocaelili sporcular Şırnak’ta! mask
Kocaelili sporcular Şırnak’ta!
Sapanca Van’a yaradı mask
Sapanca Van’a yaradı
Gelecek yönetiminden Metin Özkan’a kutlama mask
Gelecek yönetiminden Metin Özkan’a kutlama
Gelişim, Kadın ve TFF Futsal Ligi müsabakaları yine ertelendi mask
Gelişim, Kadın ve TFF Futsal Ligi müsabakaları yine ertelendi
Atıcılar Türkiye Şampiyonası yolcusu mask
Atıcılar Türkiye Şampiyonası yolcusu
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi mask
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi… mask
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi…
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti! mask
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti!
Kocaeli'yi dolu vurdu! mask
Kocaeli'yi dolu vurdu!

GALERİ

Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL