Ekşi: Göreve geldiğimizden beri 12 Milyon lira ödedik

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, kulübün mali tablosu ve göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirdikleri ödemelerle ilgili bilgiler vererek, “Göreve geldiğimizden bu yana toplam ödediğimiz tutar 12 Milyon 81 bin TL” dedi. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, gerçekleştirdikleri basın toplantısı ile kulübün mali tablosunu ve göreve geldikleri günden bu yana yapılan ödemeler hakkında bilgiler verdi. Sakaryaspor’da değişen yönetim sonrasında 11 milyon 659 bin liralık borçla kulübün yönetimine geçtiklerini belirten Ekşi, göreve geldikleri tarihten itibaren 12 milyon 81 bin lira ödeme yaptıklarını belirtti. Kulübün büyük bir gelir kaybına uğradıklarını belirten Ekşi, forma dahi satamadıklarını ve korona virüs nedeni ile maçlarda seyircinin olmaması gelir kaybına yol açtığını söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren çalışmalara başladıklarını dile getiren Ekşi, iyi bir takım kurduklarını ve bu sezonu iyi bir şekilde bitireceklerini vurguladı.