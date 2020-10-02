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02 Eki 2020 - 10:50- Gündem G: 02 Eki 2020 - 10:53

Gölcük'ü üzen ölüm!

Gölcük Belediyesi Konservatuarı, Gölcük ve Değirmendere Sanat Müziği Koroları Şefi Fuat Gürlük vefat etti. Cenazesi; ikindi namazına müteakip, Gölcü...
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Gölcük Belediyesi Konservatuarı, Gölcük ve Değirmendere Sanat Müziği Koroları Şefi Fuat Gürlük vefat etti. Cenazesi; ikindi namazına müteakip, Gölcük Dumlupınar Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilecektir. Gürlük’ün vefatı ilçenin sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. 

02 Eki 2020 - 10:50 - Gündem

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