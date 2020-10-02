Gölcük'ü üzen ölüm!

Gölcük Belediyesi Konservatuarı, Gölcük ve Değirmendere Sanat Müziği Koroları Şefi Fuat Gürlük vefat etti. Cenazesi; ikindi namazına müteakip, Gölcük Dumlupınar Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında, 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedilecektir. Gürlük’ün vefatı ilçenin sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı.