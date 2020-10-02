Namaz saatini beklerken bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 19 Eylül günü İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit’te bir derneğin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmayan bir şahsın bıçaklı saldırıcı sonucu ağır yalandı. Göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Mercan olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde 13 gündür tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Volkan Mercan, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Mercan’ın cenazesi, yapılacak işlemleri ardından toprağa verileceği öğrenildi.
13 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Öte yandan akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, masada arkadaşıyla çay içen Mercan’a akli dengesi yerinde olmayan şahsın bıçakla saldırarak yaraladığı görünüyor. Bıçak darbelerinin acısı ile ayağa kalkan Mercan uzaklaşmaya çalışırken kameranın açısından çıkıyor. Saldırgan şahıs ise lokalde bulunanlar tarafından etkisiz hale getiriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
GARİBAN - Çok temiz, çok çalışkan bir arkadaşımızdı. İnşallah mekanı cennet olur. Geride kalan dost akraba ve ailesine sabırlar dilerim. Tanıdığım birisi idi çok üzüldüm.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.