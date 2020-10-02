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02 Eki 2020 - 11:31- Gündem G: 02 Eki 2020 - 11:36

Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplandılar

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için yayımlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelge" kapsamında yapılan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi.

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Akçakoca toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Vali Yardımcısı ve Başiskele Kaymakam V. İsmail Gültekin, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu ve ilgili daire müdürleri katıldılar. İlk olarak toplantıda ilgili kurum yetkilileri, İlimizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler.

KOCAELİ'DE HAYATA GEÇECEK

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gereken konularda Valilik olarak bir genelge yayınlandığını, kurum ve kuruluşların genelgede belirtilen talimatlara harfiyen uymaları gerektiği konusunu bir kez daha hatırlatan Vali Yavuz, daha önceleri de görev yaptığı yerlerde başarı ile uyguladığı Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) hakkında da bilgi vererek, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, yakında Kocaeli’de hayata geçireceklerini söyledi.

ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ve Valiliğimizce yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülerek, çözümü noktasında kararlar alındı.

02 Eki 2020 - 11:31 - Gündem

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