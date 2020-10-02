Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Eki 2020 - 12:02- Asayiş G: 02 Eki 2020 - 12:04

Akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı

Gebze'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tankerlerden akaryakıt kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Edinilen bilgiye göre  Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahasında araç içerisindeki akaryakıt tanklarından seyyar tanklara kaçak akaryakıt aktaran S.Ö., H.Ö., M.Ö., ve İ.İ. adlı 4 kişiyi, 3 ton kaçak akaryakıt ile suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02 Eki 2020 - 12:02 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
278 operasyonda 62 kişi tutuklandı mask
278 operasyonda 62 kişi tutuklandı
Arsaya moloz döken firmaya 5 bin lira ceza mask
Arsaya moloz döken firmaya 5 bin lira ceza
6 katlı apartmanda yangın çıktı! Balkona sığındılar mask
6 katlı apartmanda yangın çıktı! Balkona sığındılar
Kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı mask
Kaçak akaryakıt operasyonu: 4 gözaltı
Yangın çıkan binada mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı mask
Yangın çıkan binada mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
Kocaeli TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı mask
Kocaeli TEM’de 3 araç çarpıştı: 1 yaralı
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi mask
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi… mask
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi…
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti! mask
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti!
Kocaeli'yi dolu vurdu! mask
Kocaeli'yi dolu vurdu!

GALERİ

Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL