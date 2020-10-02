Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahasında araç içerisindeki akaryakıt tanklarından seyyar tanklara kaçak akaryakıt aktaran S.Ö., H.Ö., M.Ö., ve İ.İ. adlı 4 kişiyi, 3 ton kaçak akaryakıt ile suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
02 Eki 2020 - 12:02- Asayiş Güncelleme: 02 Eki 2020 - 12:04
Akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı
Gebze'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tankerlerden akaryakıt kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.