O hastaneye bir şok da Valilik’ten

Kocaeli Valiliği, Gebze’de bir özel hastane önünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği sırada hastane tarafından müdahale edilmeyen şehit kardeşi Sebahattin Duru ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Basın ve medya kuruluşlarında yer alan 28 Eylül günü Gebze’de bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bu sırada özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediği ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapılmıştır. Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre gerekli idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybeden Sebahattin Duru’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.