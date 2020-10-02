Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
02 Eki 2020 - 12:21- Gündem G: 02 Eki 2020 - 12:46

O hastaneye bir şok da Valilik’ten

Kocaeli Valiliği, Gebze’de bir özel hastane önünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği sırada hastane tarafından müdahale edilmeyen şehit kardeşi Sebahattin Duru ile ilgili açıklamalarda bulundu

mask

Kocaeli Valiliği, Gebze’de bir özel hastane önünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği sırada hastane tarafından müdahale edilmeyen şehit kardeşi Sebahattin Duru ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, “Basın ve medya kuruluşlarında yer alan 28 Eylül günü Gebze’de bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru isimli vatandaşımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bu sırada özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediği ile ilgili haberler üzerine Valiliğimizce olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapılmıştır. Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre gerekli idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybeden Sebahattin Duru’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

02 Eki 2020 - 12:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplandılar mask
Kadına yönelik şiddetle mücadele için toplandılar
Gürültü kirliliği kalp krizini tetikliyor mask
Gürültü kirliliği kalp krizini tetikliyor
Mobil Kısırlaştırma Aracı hayvanseverlerden takdir topluyor mask
Mobil Kısırlaştırma Aracı hayvanseverlerden takdir topluyor
Mardinlilerden İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret mask
Mardinlilerden İzmit Kent Konseyi’ne ziyaret
Karamürsel’de amatör denizcilik ve telsizciler sınavı yapıldı mask
Karamürsel’de amatör denizcilik ve telsizciler sınavı yapıldı
Mardinliler Derneği'nden Erol'a ziyaret mask
Mardinliler Derneği'nden Erol'a ziyaret
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi mask
İzmit’te iki aracın üzerine ağaç devrildi
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi… mask
Kocaelispor’da Çapanoğlu dönemi…
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti! mask
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti!
Kocaeli'yi dolu vurdu! mask
Kocaeli'yi dolu vurdu!

GALERİ

Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL