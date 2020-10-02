Mutlu’dan Yürüyüş Yolu açıklaması

İşte Zafer Mutlu’nun konuyla alakalı o açıklamaları:

"Her yapılan işin bir ömrü olduğu gibi kent merkezindeki yürüyüş yolunun da artık yenilenmesi bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. Kent merkezi olması sebebiyle böylesine önemli bir proje ile ilgili olarak İktidarı ve muhalefeti ile tüm siyasi parti yöneticileri, STK’lar, bölge esnafı ve tüm hemşehrilerimiz görüşlerini ifade etmeli ve hepsinden önemlisi bu görüşler işbaşındaki yöneticilerimiz tarafından dikkatle değerlendirilmeli ve ortaya en güzel neticenin çıkması sağlanmalıdır. Sunulan projeye ilişkin görüşlerimiz;

"YOLUN YÜKÜ ÇOK İYİ ANALİZ EDİLMELİDİR"

Kapatılacak olan bu yolun yükünü İnönü caddesi taşıyabilecek mi bu çok iyi analiz edimelidir. Bu yolun kapatılması ile ortaya çıkacak trafiğe kapalı alanın vatandaşlar tarafından kullanılması hiçbir şekilde engellenmemelidir. Yani bölgede yoğun faaliyet gösteren Kafeterya ve Restoran hizmeti veren esnafın bu alana yayılması önlenmelidir. Zamanla ortaya çıkabilecek bu ileri doğru taşmanın olmaması, bu bölgeye yaya talebinin artırılması ve şehir için nostaljik bir hava oluşturulması gibi etkenlerle kapatılacak yolun tam üstüne bir NOSTALJİ TRAMVAYI düşünülebilir.

"D-100 ÜZERİ İLAVE ÜST GEÇİT"

Sahil otoparkının kullanımın artırılabilmesi ve şehiriçine ulaşımın rahatlatılması için D-100 üzerindeki yaya geçitlerinden bir tane de Alemdar caddesi bitimine yapılmalıdır. Aynı zamanda hem yeni yapılacak üstgeçit hem de diğerleri şeffaf ve şık bir şekilde (cam,vinil vs.) ile kapatılmalıdır. Zira kışın açık olan üst geçitler kış şartlarında kullanımı oldukça zorlaşmaktadır. İlave olarak özellikle yaşlı ve hastalar başta olmak üzere vatandaşı rahatlatmak adına yapılmasını tavsiye ettiğimiz Alemdar caddesi bitimindeki üstgeçidin hem zemini hem de altından bir tarafı otoparka alanına diğer tarafı ise yürüyüş yoluna ulaştıracak yürüyen taban (özellikle havaalanlarında örneklerini gördüğümüz) düşünülmelidir.

“HASAR ALMA İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR”

Batıdan doğuya doğru olacak araç trafiğinde özellikle araçların yolcu indirme-bindirme, bölge esnafının mal indirme-yükleme yapabilmesi için sık aralıklarla cepler yapılmalıdır. Ya da 2. şeritin bu amaçla kullanımı sağlanmalıdır. Yürüyüş yolundaki mevcut ağaçlandırmaya mis gibi kokacak olan ıhlamurlar eklenmelidir. Ayrıca beklenen marmara depreminde demiryolu caddesindeki yapıların büyük hasar alma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Yıkılması gereken binalari yıkmadan güçlendirilmesi gereken binaları güçlendirmeden böyle bir projenin yapılması ne kadar doğru olur bu da tartışılmalıdır