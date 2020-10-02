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02 Eki 2020 - 16:20- Siyaset G: 02 Eki 2020 - 16:22

SP Gebze’den Muhtar Öztürk’e ziyaret

SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız ve ilçe yöneticileri Mevlana Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk’e ziyarette bulundu
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SP Gebze İlçe Başkanı Mustafa Türel, İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız ve ilçe yöneticileri Mevlana Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk’ü ziyaret etti. İlçe Başkanı Türel, “Muhtarımızı mahallerimizin sorunları hakkında bilgi almak için ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Muhtarımıza misafirperverliği için teşekkür ediyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

02 Eki 2020 - 16:20 - Siyaset

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