Büyükakın: OSB’lerimizde büyük bir üretim kapasitesi var

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkan’ı ve Güçsan Plastik ile KBS Kalıp Bağlama Sistemler fabrikalarını ziyaret etti. “ Kocaeli’den dünyanın her bölgesine emeğiyle üretim gerçekleştiren işçi kardeşimizin ve sanayicimizin yanındayız” diyen Başkan Büyükakın, “OSB’lerimizde muhteşem bir üretim kapasitesi var. Her geçen gün katma değeri yüksek ürünler üreten şehrimiz, Türkiye’yi başka bir lige çıkaracaktır” dedi. Alın terinin kutsallığına dikkat çeken Başkan Büyükakın, Güçsan ve KBS Kalıp fabrikalarındaki emekçilerle de yakından ilgilendi.

TEKNOLOJİYİ VE YENİ NESİL

“Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça üretim kapasitesi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir” tespitinin OSB’lerde kendisini gösterdiğinin altı çizilen ziyaretlerde, “İhracattan üretime ve tarımdan sanayiye birçok alanda salgın sürecinden sonra güçlenerek çıkacak bir Türkiye var” diyen Başkan Büyükakın, “Bu süreçte geleceğe damga vuracak genç bir neslin geldiğini de görüyoruz. Araştıran, girişimci, cesaretli, teknolojiyi yakından takip eden bir nesil ile karşı karşıyayız. TEKNOFEST gibi festivaller başta olmak üzere, üniversitelerimizde ve sanayicimizin yanında yetişen gençlerimiz bizlere büyük bir güven veriyor. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin teknoloji konusundaki üretim sevdası, ülkemizin gücüne güç katacaktır” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİYİ ÜRETİYOR

Güçsan Plastik fabrikasının sahibi Zihni Özcan ve KBS Kalıp Bağlama Sistemlerinin sahibi Abdullah Aydın’dan gerçekleştirdikleri üretimler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, saha ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Türk sanayisinin büyük gücünü bugün bir kez daha yerinde gördüm. Bu başarı ve bu güce ülkemizin ulaşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güç gelecek nesillere taşınacak ve ülkemizin kalkınmasına büyük destek olacaktır. Üretimdeki her gencimiz ülkemizin geleceğe koşmasına katkı sunuyor. İşçisinden, teknisyenine, mühendisinden tasarımcısına kadar yeni nesil gençlerimiz artık ‘Gençlerimiz teknolojiyi tüketiyor’ algısını kırıyor ve yerine ‘Gençlerimiz artık teknolojiyi üretiyor’ anlayışını hâkim kılıyor” ifadelerini sarf etti.

TAZİYE ZİYARETİ

Büyükakın, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) ziyaretlerinin ardından geçtiğimiz günlerde vefat eden iş insanı İrfan Küçükay için İMES OSB yönetim kuruluna taziye ziyaretinde bulundu. Ülkesine üretim sevdasıyla bağlı Küçükay’ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Başkan Büyükakın, “İMES OSB olmak üzere tüm sanayici camiasına, ailesine, sevenlerine ve çalışanlarına bir kez daha sabırlar diliyorum. Kendileri bu ülke için taş üstüne taş nasıl koyarım, daha fazla üretim ve daha fazla istihdam nasıl sağlarım onun çabası içerisindeydi. Allah rahmet eylesin” diyerek duygularını dile getirdi.