Vali Yavuz’dan Körfez’e övgü

Vali Seddar Yavuz, bir gününü Körfez’e ayırdı, hem yatırımları yerinde inceledi hem de ziyaretlerde bulundu. İlk olarak ilçedeki STK’ları ziyaret eden Vali Yavuz, daha sonra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret etti. Başkan Şener Söğüt tarafından karşılanan Vali Yavuz, belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

CİDDİ KATKI SUNUYORLAR

Başkan Söğüt’ten övgüyle bahseden Vali Yavuz Şeref Defteri’ni imzalayarak başarılar diledi. Vali Yavuz, Şeref Defteri’ne, "Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan, başarılı çalışmalar yapan Başkan Söğüt’ü tebrik ederim" ifadelerine yer verdi. Ziyarette ayrıca Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve Başkan Yardımcıları da yer aldı. Belediye ziyareti sonrasında Vali Yavuz, Körfez’deki yatırımları inceledi.

PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Yapımı devam eden Yarımca Anadolu Lisesi, Mimar Sinan İlkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulu gezen Vali Seddar Yavuz, yetkililerden de bilgi aldı. Daha sonra da Körfez Belediyesi tarafından tamamlanan ve teslimi gerçekleştirilen Sarnıç Han’ı gezen Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki heyet, kütüphane yapılacak olan çatı katını da gezdi, Körfez manzarasını izledi.

SARNIÇ HAN’IN MİMARİSİNE ÖVGÜ

Körfez Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından olan Sarnıç Han’ı gezen Vali Seddar Yavuz, inşaatın mimarisini beğenerek kütüphanenin gençlere hizmet vereceğini söyledi. Protokolün bir sonraki durağı ise Yukarı Hereke oldu. Burada esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Yavuz, daha sonra bölgedeki çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla da sohbet etti.