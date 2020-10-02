Aygün ve Merdan’dan ilçe başkanlarına ziyaret

Eylül ayı içerisinde yapılan ilçe kongreleriyle genel kurul süreçlerinin geride kaldığı AKP Kocaeli teşkilatlarında hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleşiyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da göreve seçilen başkanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlar Aygün ve Merdan ilk olarak geçtiğimiz günlerde yapılan kongreyle görevi devralan Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetim kuruluna konuk oldu. Bu ziyaretin ardından sırasıyla Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ve Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen’i ziyaret eden Aygün ve Merdan, ilçe başkanları ve yönetimlerine hayırlı olsun temennilerini iletti.

ÖRNEK OLACAK

İlçe başkanlarına gerçekleşen ziyaretler sonrası bir değerlendirme yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Milletimize ve memleketimize hizmet etme sevdasıyla çıktığımız bu yolda AK Parti ailesi olarak yine örnek olacak şekilde kongrelerimizi tamamladık. İnanıyorum ki ilçe başkanlarımız ve onların kıymetli yönetimleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecekler. Geride kalan kongre sürecinin partimize ve kentimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

HAYIRLI OLSUN

AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan da yaptığı değerlendirmede, “Bugünkü ziyaretlerimizde başkanlarımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de yeni dönem çalışmalarında başarılar diledik. Tüm teşkilatlarımızla birlikte gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.