Her şey yeşil bir İzmit için

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, sıfır atık uygulaması kapsamında nüfus hareketliliğinin yoğun olduğu ana güzergahlara pet şişe kafesi ekliyor. Sıfır atık uygulamasını tüm kente yaymak adına çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, yoğun olan bölgelere eklenen pet şişe kafesleriyle birlikte geri dönüşümü her yönüyle hayata geçiriyor.

YEŞİL BİR DOĞA İÇİN

1 ton plastiğin geri dönüşümü ile % 80 enerji tasarrufu sağlanırken 41 kg sera gazının doğaya salınımı önlenmiş oluyor. Ekonomiye katkısı yüksek olan geri dönüşümün tüm kente yayılması adına çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, söz konusu atık kumbaralarının sayısının önümüzdeki günlerde daha da arttırılacağını belirtti. Yeşil bir doğa ve güçlü ekonomi adına geri dönüşüm çalışmalarına kararlılıkla devam eden İzmit Belediyesi, atıkları ayrıştırarak çevreye göstermiş olduğu duyarlı davranışları adına tüm vatandaşlara teşekkür etti.