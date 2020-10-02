Bıyık, sorunlarını dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya ve sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Hafta sonu oldukça yoğun bir mesai geçiren Başkan Muzaffer Bıyık, bir yandan cenaze ve taziyelere katılarak vatandaşların acılarını paylaşırken bir yandan da düğün ve nişan cemiyetlerine katılarak Darıcalıların mutluluklarına ortak oluyor.

SİTE SAKİNLERİ

Darıca’da bulunan Üretenler Sitesi’nin davetini geri çevirmeyen Başkan Bıyık, site sakinleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyip not alan Başkan Muzaffer Bıyık, herkesin görüş ve önerilerini önemsediklerini ifade ederek her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Site sakinleri de davetlerini geri çevirmeyerek kendilerini dinlemeye gelen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.