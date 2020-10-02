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02 Eki 2020 - 16:33- Spor G: 02 Eki 2020 - 16:35

Dinçel’in sözleşmesi feshedilirse Erhan Altın yarın kulübede!

Pazar günü Çorum Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Kocaelispor’da, prensipte anlaşılan Erhan Altın ilk antrenmana çıkamadı. Kulübü bırakıp kaçan Sel...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Pazar günü Çorum Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Kocaelispor’da, prensipte anlaşılan Erhan Altın ilk antrenmana çıkamadı. Kulübü bırakıp kaçan Selahaddin Dinçel’in, Manisa’da aldığı raporun tarihi 4 Ekim’de sona erecek. Dinçel’in sözleşmesi feshedilirse, Erhan Altın yarınki maçta kulübedeki yerini alabilecek.

 ÖNLEM ALDILAR…

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’a son derece kötü bir başlangıç yapan Kocaelispor’da, yarın geceki kritik Çorum Futbol Kulübü maçının hazırlıkları bugün sona erecek. Yeşil Siyahlılar önceki günkü antrenmanını gece yaptı. Yardımcıları ile birlikte rapor alan ve “İstifa ettim” diyen Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in diretmesi üzerine, Kocaelispor Erhan Altın ile prensipte anlaştı, resmi anlaşma yapamadı. Kocaelispor’u, Manisa maçı öncesi yarı yolda bırakan Selahaddin Dinçel’in, kendisine yakışmayan tavrı, camiada sert tepki gördü.

 ZEKİ KAYA İLE KONUŞTU

İstifa eden, ancak bunu resmiyete dökmemekte direten Dinçel’in raporu, yarın sona erecek. Dinçel ve yardımcıları raporlarını uzatmazlarsa, yönetim tek taraflı fesih formülünü devreye sokacak. Önceki akşamki çalışmayı tribünden izleyen Erhan Altın, İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya ile uzun süre konuştu. Altın, Çorum maçını Dinçel’in kendisine yakışmayan davranışı nedeniyle tribünden izlemek zorunda kalacak

02 Eki 2020 - 16:33 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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