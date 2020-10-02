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02 Eki 2020 - 16:28- Spor G: 02 Eki 2020 - 16:35

Kaptan Numan Çürüksu, yürekleri ferahlattı:

Kocaelispor’da kaptan Numan Çürüksu, 6-1’lik farklı Manisa FK yenilgisini, yarınki Çorum galibiyeti ile telafi etmek istediklerini belirtti

Erdem ÖVÜÇ
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Farklı Manisa yenilgisi sonrası gelen tepkileri normal karşıladığını belirten Numan “Manisa’dan farklı bir yenilgi aldığımız için çok üzgünüz. Geçen sezonki kadrosunu koruyan, bu ligin gereklerini bilen bir takımla oynadık. Biz de şampiyonluğa kurulan bir ekibiz. Bizim hazırlıksız oluşumuz, kurgumuzdaki eksiklikler, yenilgiyi getirdi. Sahadaki futbolcu kadar kimse üzülemez. Tabii ki burası Kocaelispor camiası. Böylesi camialarda tepkilerin fazla olmasını normal karşılıyorum” dedi.

İKİ UÇ NOKTA KARŞILAŞTI

Numan sözleri şöyle sürdürdü: Biz bu camianın saha içindeki temsilcileriyiz. Bir şeyleri yapamazsak, buradaki makamlar gereğini yapar. Birlik olup, bir an önce işlerimizi yoluna koymak istiyoruz. Ben kampa sonradan katıldım. Daha sonra katılan arkadaşlarımız da var. Eksik görüldükçe takviye olundu. 1 antrenman yapıp, müsabakaya çıkan arkadaşlarımız var. Bunlar teknik konular, ancak bir an önce hallolması gereken konulardı. Bunlar sonucu yumuşatmak için söylediğim şeyler değil. 2 uç nokta bir araya gelince, sonuç olarak böyle bir tablo ile karşılaştık.

BİRLİK OLALIM

Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin bir şüphesiz olmasın. Kaptan olarak ifade etmeliyim ki, tam anlamıyla formaya sadakat gösteriyoruz. Kocaelispor’un iyiliği için birlik olmaya ihtiyacımız var. En büyük temennimiz Manisa maçındaki yenilgiyi Çorum maçında telafi etmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.

02 Eki 2020 - 16:28 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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