Kaptan Numan Çürüksu, yürekleri ferahlattı:

Farklı Manisa yenilgisi sonrası gelen tepkileri normal karşıladığını belirten Numan “Manisa’dan farklı bir yenilgi aldığımız için çok üzgünüz. Geçen sezonki kadrosunu koruyan, bu ligin gereklerini bilen bir takımla oynadık. Biz de şampiyonluğa kurulan bir ekibiz. Bizim hazırlıksız oluşumuz, kurgumuzdaki eksiklikler, yenilgiyi getirdi. Sahadaki futbolcu kadar kimse üzülemez. Tabii ki burası Kocaelispor camiası. Böylesi camialarda tepkilerin fazla olmasını normal karşılıyorum” dedi.
İKİ UÇ NOKTA KARŞILAŞTI
Numan sözleri şöyle sürdürdü: Biz bu camianın saha içindeki temsilcileriyiz. Bir şeyleri yapamazsak, buradaki makamlar gereğini yapar. Birlik olup, bir an önce işlerimizi yoluna koymak istiyoruz. Ben kampa sonradan katıldım. Daha sonra katılan arkadaşlarımız da var. Eksik görüldükçe takviye olundu. 1 antrenman yapıp, müsabakaya çıkan arkadaşlarımız var. Bunlar teknik konular, ancak bir an önce hallolması gereken konulardı. Bunlar sonucu yumuşatmak için söylediğim şeyler değil. 2 uç nokta bir araya gelince, sonuç olarak böyle bir tablo ile karşılaştık.
BİRLİK OLALIM
Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin bir şüphesiz olmasın. Kaptan olarak ifade etmeliyim ki, tam anlamıyla formaya sadakat gösteriyoruz. Kocaelispor’un iyiliği için birlik olmaya ihtiyacımız var. En büyük temennimiz Manisa maçındaki yenilgiyi Çorum maçında telafi etmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.