Çorum’a son rötuşlar

Kocaelispor, pazar konuk edeceği Çorum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek. Batuhan Er ve Bahri Can’ın forma giyemeyeceği mücadelede kaleci Bayram, parmağına uygulanacak olan özel bandajla sahadaki yerini alabilecek.

ÇİFT KALE MAÇ…

Prensipte anlaşılan Teknik Direktör Erhan Altın ise çalışmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından, yarım sahada yapılan çift kale maçla çalışma sona erdi.

GÜLLERİ ÇALIŞTIRDI…

Antrenmanı Taner Gülleri yaptırırken, kaleciler, ilk bölümde takımdan ayrı olarak Aydın Artanlar denetiminde çalıştırıldı. Kocaelispor’un Çorum maçına kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Numan, önlerinde Mesut ve Muhammed, solda Dilaver ya da Aydın, sağda Mervan ya da Cerem Talha, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Batuhan Er 11’i ile başlaması bekleniyor.