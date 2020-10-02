Çorum’a son rötuşlar

Kocaelispor, pazar konuk edeceği Çorum Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı ter antrenmanının ardından tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek. Batuhan Er ve Bahri Can’ın forma giyemeyeceği mücadelede kaleci Bayram, parmağına uygulanacak olan özel bandajla sahadaki yerini alabilecek.
ÇİFT KALE MAÇ…
Prensipte anlaşılan Teknik Direktör Erhan Altın ise çalışmayı tribünden izlemek zorunda kaldı. Antrenman ısınma koşusu ve ısınma hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından, yarım sahada yapılan çift kale maçla çalışma sona erdi.
GÜLLERİ ÇALIŞTIRDI…
Antrenmanı Taner Gülleri yaptırırken, kaleciler, ilk bölümde takımdan ayrı olarak Aydın Artanlar denetiminde çalıştırıldı. Kocaelispor’un Çorum maçına kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Taha Batuhan ve Numan, önlerinde Mesut ve Muhammed, solda Dilaver ya da Aydın, sağda Mervan ya da Cerem Talha, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Batuhan Er 11’i ile başlaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.