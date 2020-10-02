O, tam soyadı gibi altın kalplidir

Özgüler mesajında “Erhan Altın'ı çok eski yıllardan beri tanırım. Erhan Altın, İstanbul Amatör Futbol Ligi Takımlarından Taçspor'dan yetişti ve daha sonra Fenerbahçe'de sağ bek olarak oynadı. Göztepe ve Kocaelispor'un formasını giydi. Erhan'ın soyadı gibi altın bir kalbi var. Futbolculuğunda ve teknik direktörlüğünde hiç bir zaman bir tarafı oynamadı. Her yönü ile mükemmel bir kişiliğe sahip bulunuyor. Erhan Altın'ın Kocaelispor'un teknik direktörlüğüne getirilmesine son derece mutlu oldum. Kocaelispor'a ve Erhan Altın'a başarılar diliyorum” dedi.