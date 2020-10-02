Türkiye’ye örnek olacak projede ilk adım atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla geliştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi’nde ekim şenliği yapıldı. Yaklaşık 2 milyon biberiye fidesinin toprakla buluştuğu etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından ilk ekim yapıldı. Çarpan etkisiyle Kandıra ekonomisine 80 milyon liralık girdi sağlanması hedeflenen projenin dikim şenliği Kandıra Duracalı Köyü’nde gerçekleştirildi.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilerin daha yüksek gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesini teşvik ettiği Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi (TABİP) dikim şenliğine Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Büyükşehir yöneticileri il ve ilçe protokolü katıldı.

“KİMSE KÖYLÜMÜZE HAYAL SATMASIN”

Programda konulan Başkan Büyükakın “Hiç kimse köylümüze hayal satmasın. Biz, kim ne konuşursa konuşsun, ne hayal satarsa satsın işimize bakıyoruz, bakacağız. Kentten köye göç olmasını istiyorsanız yeni üretim modellerini devreye almanız gerekiyor. Tıbbi aramotik bitkiler de burada devreye giriyor. Her şeyi hesapladık. KOTO ile konuştuk yağ borsası burada kurulsun dedik. TÜBİTAK MAM ile görüştük. Cumhurbaşkanımızın huzurunda ek gıda kozmetik gibi üretimler için anlaşma imzaladık.” dedi.

“İKİ SEKAPARK KADAR ALANA DİKİM YAPILACAK”

Bu tür projelerin Türkiye'nin birçok yerine örnek olacağını ve kırsal kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Büyükakın” İki Sekapark kadar büyüklüğünde bir alana 1100 dönüme biberiye dikilecek iki ayda. Bu sureci hasata kadar takip edeceğiz. Kadınlarımızın projeye dahil olması için onlara öncelik tanıdık. Umarım önümüzdeki yıllarda katlanır. Tarımla turizmi birleştiren bir konsept düşünüyoruz. Ekoturizm konusunda örnek bir çiftlik geliştirmesi için çalışıyoruz. Profesyonel bir ekip oluşturduk. Bu alandaki projelerimiz umuyorum ki tüm Türkiye'ye örnek olacaktır. Projenin hayırlı uğurlu olmasını umuyor emeği geçen tebrik ediyorum.” dedi. Konuşmaların ardından fide dikim makinası ile ilk fidelerin dikimini yapan Başkan Büyükakın ayrıca traktör kullandı.

ATA TOHUMU ÇALIŞMALARI

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “Ata tohumu konusunda çalışmalarımız var. Topladığımız ata tohumlarının çoğunu da Kandıra’dan topladık. Ata tohumu konusunda gösterdiği ilgiden dolayı sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye teşekkürü borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

1100 DÖNÜM ALANDA ÜRETİM

“Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik” projesini uygulamaya koyan Büyükşehir, Biberiye, Tıbbi Nane ve Oğul Otu yetiştiricilerine destek veriyor. Kandıra’da 100 kişiye 1100 dönüm alanda üretime başlanacak projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

KANDIRA’NIN HİKAYESİ OLACAK

Büyükşehir, ekilen bitkilerin yağlarının çıkarılması için 40 dönüm alana tesis kuracak. Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunan Büyükşehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende TÜBİTAK MAM ile ilaç, kozmetik ve takviye gıda üretimi protokolü imzalamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra’nın hikayesinin bu proje ile yazılacağını vurgulamıştı.