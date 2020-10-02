Ramazan Çelik Kocaelispor'da

Kocaelispor dış transferde bir isme daha imza attırdı. Geride bıraktığımız sezon Samsunspor forması giyen gurbetçi sol kanat oyuncusu Ramazan Çevik ile 1 yıllığına anlaşıldı.

ALTIN DÖNEMİNDEKİ İLK TRANSFER

Sarıyer ve Manisa FK maçlarında beklentilerin altında kalan, özellikle kanat ofans hatlarında eksikleri bulunan yeşil siyahlılarda yeni teknik direktör Erhan Altın dönemindeki ilk transferini yaptı. Samsunspor’da geçen sezon şampiyonluk yaşayan sol kanat forvet Ramazan Çevik ile 1 yıllık anlaşmaya imza atıldı.

GEÇEN SEZON 14 LİG, 3 DE KUPA MAÇI OYNADI



1992 Belçika doğumlu futbolcu ülkesinde Genk, Standart Liege, Hollanda’da Türkiye’de Antalyaspor, Hacettepespor, Eyüpspor, Sakaryaspor ve son olarak da Samsunspor formaları giydi. 1. Lig’de 2. Lig’de de 128 maçta 7 gole imza atan Ramazan 14 lig, 3 de kupa maçında sahaya çıktı, 1 gole imza attı.