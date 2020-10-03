Kupada yeni statü

Pandemi nedeni ile Türkiye Kupası’nda finale kadar tek maç üzerinden elemeler oynanacak. BAL takımları kupada yer almayacak. Öte yandan bu sezon sonunda Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne, ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.