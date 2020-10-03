Kupada yeni statü

Pandemi nedeni ile Türkiye Kupası’nda finale kadar tek maç üzerinden elemeler oynanacak. BAL takımları kupada yer almayacak. Öte yandan bu sezon sonunda Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne, Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa Ligi'ne, ligi 3 ve 4. sıralarda bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.