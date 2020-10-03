Belediye Derincespor zoru başarmak istiyor

3.Lig 1.Grup’ta sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Uğur Balcıoğlu’nun istifasının ardından şok yaşayan Belediye Derincespor, son maçta tam 11 koronalı futbolcusundan yoksun olarak sahaya çıkmasına rağmen Manisa karşısında galibiyet çıkarmış, ilk maçında ise Arnavutköy deplasmanından beraberlik ile dönmüştü. Yarın (Pazar) Buca deplasmanında da ekibimizin hedefi 3 puan. Zorlu maç saat 19.00’da başlayacak.

BİR ZAFER DAHA BEKLİYORUZ

Türkiye liglerinin zor şartlarda sahaya çıkabilen tek takımı olan Belediye Derincespor çok önemli futbolcularından yoksun kalmasına ve TFF’den maç erteleme istemesine rağmen yalnız bırakılmıştı. Yine de mücadelelerinin ikisinde de yenilmedi, hatta ilk hafta maçında Arnavutköy karşısında 2-2 berabere kalan ekibimiz facia bir hakem yönetimi ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler tüm bunlara rağmen 4 puanla, lider takipçileri arasındaki yerini aldı.

BALCIOĞLU BIRAKTI, TAKIM POLAT’A EMANET

Bülent Baturman’ın yerine göreve gelen Uğur Balcıoğlu’un şok istifasının ardından Ceyhan deplasmanında takım Sportif Direktör Mustafa Polat’a emanet edilecek. Polat, Adana’daki maçta 3 puan beklediğini söylerken “Takıma güveniyorum. Sahaya bir 11 çıkıyor ve aslanlar gibi mücadele ediyor. Büyük bir fedakârlık örneği sergiliyorlar. İzmir’den de 3 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

BUCA DA İYİ BAŞLADI

Bir zamanlar Süper Lig’de yer alan Bucaspor, bu akşam saat 19.00’da başlayacak maçta ağırlayacağı Belediye Derince’ye bilenirken, 2 maçta 5 gol atıp 2 gol yedi ve 2 galibiyetle 6 puan toplayıp, gizli lider haline geldi. Lige fırtına gibi başlayan İki ekibin mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor. Müsabaka yeni Buca Stadı’nda oynanacak ve maçı Batuhan Bayar, Emrah Kaya, Samet Özkul üçlüsü yönetecek. Maçı Misli.com canlı yayınlayacak