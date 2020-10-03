Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Eki 2020 - 13:51- Spor G: 03 Eki 2020 - 13:53

Haydi Darıca’m zaferle dön

Sezona zor şartlarda başlayan bir diğer takımımız, 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, ilk hafta Yomra’dan, her şeye rağmen bir puanla bir puanla dönmüş,...
mask

Sezona zor şartlarda başlayan bir diğer takımımız, 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, ilk hafta Yomra’dan, her şeye rağmen bir puanla bir puanla dönmüş, dönüşte de kaza yaşayarak moral olarak yıkılmıştı. Buna rağmen 2.maçta Fethiye’yi 2-1 yenen takım, yenilgi yüzü görmedi. Bugünkü rakip ise deplasmanda Ceyhan, maç 15.00’te başlayacak

CEYHAN ADETA DARMADAĞIN OLDU…

Rakip Ceyhanspor, ilk iki hafta sonunda, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14.sırada yer alırken, geçen hafta Nazilli karşısında aldığı 6-0’lık yenilgiyle şoke oldu. Yaralı bir aslan haline gelen Ceyhan ekibine öle ya da böyle çok dikkat ediliyor. Ender Alkan, takımını bu maça özle olarak hazırlarken “Rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Biz de saya çıkacağız ve 3 puan almak için elimizde geleni yapacağız” dedi.  Adana’da dün kampa giren takım maç saatini bekliyor.

HAKEM SERGİN, MAÇ CEYHAN’DA…

Bugün Ceyhan Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı Aykut Sergin, mücahit değirmenci, Batuhan Bıyıklı hakem üçlüsü yönetecek. Seyircisiz oynanacak maç için herhangi bir yayın yok. Çengelköy maçında çift sarıdan kırmızı gören Abdullah Keleş bugün takımdaki yerini alabilecek. Darıca’da ise herhangi ciddi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugünkü maçı başkan Arif Gülen yine tribünden izleyecek.

03 Eki 2020 - 13:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Belediye Derincespor bir destan daha yaz mask
Belediye Derincespor bir destan daha yaz
Kupada yeni statü mask
Kupada yeni statü
Vefalı kaptan Fevzi mask
Vefalı kaptan Fevzi
Manisa FK’da hedef yine farklı galibiyet mask
Manisa FK’da hedef yine farklı galibiyet
Ebru, Leyla Ve Sümeyra Konak’ta buluştu mask
Ebru, Leyla Ve Sümeyra Konak’ta buluştu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi mask
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı mask
Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düştü, köprü ortaya çıktı
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu mask
Yeşilçam Büyükşehir'in başına dert oldu
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi mask
Martı Scooter’ları İzmit başlattı, Zabıta topladı! Hürriyet "Pes vallahi" dedi
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor mask
Devletin lojmanını kendi malı gibi kullanıyor
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü! mask
Burak Süleyman açtı ağzını yumdu gözünü!
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti! mask
CHP'li başkan adayı şeriata küfretti!

GALERİ

Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu mask
Zihinsel engelli vatandaş ağaca sarılı halde bulundu
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı mask
Ölüme terk edilen vatandaşın yeni görüntüsü çıktı
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı mask
Kocaeli’de kaçak göçmen operasyonu: 16 gözaltı
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi... mask
Hastanenin önünde can çekişti! Hastane yardım etmedi...
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country mask
Torunoğlu A.Ş. güvencesiyle, sizin yeni yaşam alanınız, Royal Country
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL