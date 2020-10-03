Haydi Darıca’m zaferle dön

Sezona zor şartlarda başlayan bir diğer takımımız, 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Darıca, ilk hafta Yomra’dan, her şeye rağmen bir puanla bir puanla dönmüş, dönüşte de kaza yaşayarak moral olarak yıkılmıştı. Buna rağmen 2.maçta Fethiye’yi 2-1 yenen takım, yenilgi yüzü görmedi. Bugünkü rakip ise deplasmanda Ceyhan, maç 15.00’te başlayacak

CEYHAN ADETA DARMADAĞIN OLDU…

Rakip Ceyhanspor, ilk iki hafta sonunda, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14.sırada yer alırken, geçen hafta Nazilli karşısında aldığı 6-0’lık yenilgiyle şoke oldu. Yaralı bir aslan haline gelen Ceyhan ekibine öle ya da böyle çok dikkat ediliyor. Ender Alkan, takımını bu maça özle olarak hazırlarken “Rakibin küçüğü büyüğü yoktur. Biz de saya çıkacağız ve 3 puan almak için elimizde geleni yapacağız” dedi. Adana’da dün kampa giren takım maç saatini bekliyor.

HAKEM SERGİN, MAÇ CEYHAN’DA…

Bugün Ceyhan Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 15.00’te başlayacak. Müsabakayı Aykut Sergin, mücahit değirmenci, Batuhan Bıyıklı hakem üçlüsü yönetecek. Seyircisiz oynanacak maç için herhangi bir yayın yok. Çengelköy maçında çift sarıdan kırmızı gören Abdullah Keleş bugün takımdaki yerini alabilecek. Darıca’da ise herhangi ciddi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugünkü maçı başkan Arif Gülen yine tribünden izleyecek.