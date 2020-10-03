Gölcük ya 3 puan alırsın ya da kazanırsın

3.Lig 3.Grup’ta ilimizi temsil eden Gölcükspor için başka çare yok; ya kazanacak, ya kazanacak. Başka bir alternatif kabul etmiyoruz. Karşıyaka’yı ağırlayacak Kırmızı Siyahlılar, maç saatini bekliyor. 15.30’da başlayacak maçta, kadronun büyük oranda korunması bekleniyor

KÖTÜ OYNAMADI AMA PUANI DA GOLÜ DE YOK…

Gerek ilk hafta iç sahadaki Çarşamba maçında, gerekse geçen hafta deplasmandaki Soma maçında iyi oynamasına rağmen gol bulamayan ve birer golle yenilen Gölcükspor, kazanabileceği maçlarda bir puan alamadı, hatta gol de atamadı. Bugün 15.30’da başlayacak seyircisiz maçta kesin 3 puan arzulayan eki, transfer yasağı bulunan genç rakibini küçümsemiyor. Hafta arası takviyeler de yapılan takımda yarı yarıya bir revizyon bekleniyor.

AKDOĞAN: KÖTÜ OYNAMIYORUZ, KAZANACAĞIZ…

Ekibin tecrübeli teknik adamı Tunahan Akdoğan ise maç öncesi değerlendirmesinde “İyi yoldayız ve henüz ligin başındayız. Uyum dönemini aşıyoruz. Kötü oyamadık ama puan bile alamadık. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Karşıyaka maçında bir patlama bekliyorum. Takım iyi. Rakibimiz de tabii ki köklü bir kulüp. Her ne kadar zor durumda bile olsa Karşıyaka, Karşıyaka’dır. Ama biz kazanacağız” dedi.

KARŞIYAKA DÜN GELDİ…

Transfer yasağı bulunan zor durumdaki, bir zamanların efsane Süper Lig takımı Karşıyaka ise gençlerle dün kente geldi. Kırmızı Yeşilliler kampa girdi. Alt yapıdan takviyelerle lige katılabilen ekip, ilk iki maçında bir galibiyet bir beraberlik elde etti. Kırmızı Yeşilliler i hafta Isparta deplasmanında 2-1 kazanırken, geçen hafta İstanbul Esenler Erok’u konuk etti ve 1-1 berabere kaldı. Bu maçta Harun Atalay 90.dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve Gölcük maçında cezalı duruma düştü.

MAÇ YENİKÖY’DE… HAKEM YUSUF ALPER ABALI…

Bugünkü zorlu maç, her zamanki gibi yine Yeniköy Gölcük Şehir Stadı’nda oynayacak ve 15.30’da başlayacak. Müsabakayı Yusuf Alper Abalı, Fırat Olgun ve Yahya Kemal Yurtbilir hakem üçlüsü yönetecek. Maç öncesinde Karşıyaka 4 puanla dördüncü sırada yer alırken, Gölcükspor 0 puanla düşme hattında yer alıyor. Pandemi kuralları gereği, tüm maçlarda olduğu gibi, bu maçta da sadece akredite olan isimler sahada yer alabilecek.