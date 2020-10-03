Altın değerinde bir maç! Haydi Körfez!

Kocaelispor bu akşam Çorum Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Yeşil siyahlılarda hedef sezonun ilk galibiyetine yeni teknik adamı Erhan Altın ile birlikte ulaşmak.

19.00’DA BAŞLAYACAK

Sarıyer beraberliği ve farklı Manisa yenilgisinin ardından camiada moraller dip yaptı. Üçüncü haftada rakip Çorum Futbol Kulübü olacak. Yeni teknik direktör Erhan Altın da ilk maçına çıkıyor. Altın değerindeki maçta kulübede Kocaelispor’un unutulmaz golcüsü Taner Gülleri olacak. Kocaeli Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak ve Misli.com’dan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İstanbul’dan Burak Taşkınsoy yönetecek.

DİNÇEL’İN İŞGÜZARLIĞI!

Kocaelispor’da kritik Çorum maçı geldi. Bahri Kaya’nın çalıştırdığı kırmızı siyahlı ekipte 4 futbolcu kadro dışı kalmış ve Yakup ile de yollar ayrılmıştı. Anadolu temsilcisi hafta içinde santrafor Sinan Kurumuş ile anlaştı. Kocaelispor’u ortada bırakan, önce -İstifa ettim- diyen ardından -Rapor aldım- diyerek kamuoyunu yanıltan Selahaddin Dinçel’in rapor süresi bugün sona eriyor. Bu nedenle prensipte anlaşılan ancak sözleşme imzalanamayan Erhan Altın tribünde olacak. Takımı kulübeden, Kocaelispor’un yakın döneme damga vuran golcüsü Taner Gülleri koordine edecek.

ŞOK OLDULAR!

Dinçel’in sezon öncesi takımı doğru düzgün çalıştırmaması üzerine enerji depoları boş olan futbolcular önce Sarıyer ile berabere kaldı ikinci maçında da Manisa karşısında çaresiz kaldı. Erhan Altın ve ekibi göreve gelince büyük bir şok yaşadı ve sezon öncesinde takımın hiç iyi çalışmadığını tespit etti. Bu anlamda zamana ihtiyacı olan Altın ve yardımcıları elinden geldiği kadar takımı Çorum FK maçına hazırladı.

MUHTEMEL 11

Yeşil siyahlılarda Batuhan Er ve Bahri Can dışında eksik yok. Kaleci Bayram ise özel bandajla sahaya çıkacak. Çorum ekibinde ise cezalı Cengiz Ötkün ile hazır olmayan Kerem Çağatay forma giyemeyecek. Yeşil siyahlıların kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Taha Batuhan ya da Kemal, önlerinde Mesut ve Muhammed, solda Dilaver, sağda Cerem ya da Mervan, forvete yakın bölgede Yiğitali ve ileride de Bahattin Köse 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.