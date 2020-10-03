Darıca, Ceyhan’da!

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun üçüncü maçında Adana temsilcisi Ceyhanspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ceyhan İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Adana Ramada Otel’de kampa giren ekibimiz 2 maçta 4 puan alırken, Ceyhan ekibinin ise 2 maçta 1 puanı bulunuyor. İstanbul’dan Aykut Sergin’in yöneteceği mücadelede Darıca’da iki önemli isim Berat ve Hüseyin sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyecek.