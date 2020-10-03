Olmalı Gölcük!

3. Lig 3. Grup’ta ilimizi temsil eden Gölcükspor ilk iki maçında puan yüzü göremedi. Gol yollarında da etkisiz olan Kırmızı Siyahlılar hafta arasında iki transfer yaptı. Gölcükspor sezonun üçüncü maçında ilk iki maçında 4 puan alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka’yı konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.