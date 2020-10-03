3. Lig 3. Grup’ta ilimizi temsil eden Gölcükspor ilk iki maçında puan yüzü göremedi. Gol yollarında da etkisiz olan Kırmızı Siyahlılar hafta arasında iki transfer yaptı. Gölcükspor sezonun üçüncü maçında ilk iki maçında 4 puan alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka’yı konuk edecek. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.
03 Eki 2020 - 14:14- Spor Güncelleme: 03 Eki 2020 - 14:17
Olmalı Gölcük!
3. Lig 3. Grup’ta ilimizi temsil eden Gölcükspor ilk iki maçında puan yüzü göremedi. Gol yollarında da etkisiz olan Kırmızı Siyahlılar hafta arasında...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.