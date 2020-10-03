Engin Taşdemir, Büyükşehir'e teşekkür etti

CHP Büyükşehir Meclisi Üyesi ve Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, partisinin il binasında basın açıklaması düzenledi. Taşdemir’e parti yöneticileri ve meclis üyeleri eşlik etti. Kent gündemine dair açıklamalarda bulunan Taşdemir yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi sosyal demokrat belediyeciliği takip ediyor. Bu şehir sosyal demokrat belediyeciliği özlemiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İSU’nun 2020 yılı toplam bütçesi eski para birimi ile 3 kattrilyonun üzerinde. Metro ve tramvay ihalesi de bakanlığa devredildi. O yolla kazanımlar elde edildi. Ama ne yazık ki bu bütçe ile gerekli yatırımlar yapılmıyor. Bu kent için kalıcı ve köklü çözümler üretilemiyor” dedi.

“BİR MANCARLI PİDE KALMIŞTI”

Taşdemir, “Kocaeli’de AKP’li olamayan tek belediye İzmit Belediyesi. İzmit Belediyesi hangi projeyi yaparsa Büyükşehir Belediyesi onu takip ediyor. Son olarak scooterlar için İzmit Belediyesi gerekli firma ile anlaşma yapmıştı. Sonra devreye girerek Büyükşehir Belediyesi scooterları Kocaeli’ye getirdi. Büyükşehir Belediyesi sosyal demokrat belediyeciliği takip ediyor. Bu şehir sosyal demokrat belediyeciliği özlemiş. Büyükşehir’i İzmit Belediyesi’ni yakından takip ettiği için teşekkür ediyorum. Bir mancarlı pide kalmıştı onu da Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı sosyal medya hesabından paylaşımla duyurarak çalışma yapacağını söyledi” dedi.

“ALT YAPI HALA KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK SORUNU”

Büyükşehir Belediyesi çöp depolama tesisi ile ilgili projesinin hangi aşamada olduğunu soran Taşdemir, “Buradan Tahir Bey’e sormak istiyorum. Cengiz Topel Havaalanı ne durumda? Deniz taşımacılığında istenilen yere hala gelmedik, ciddi bir çalışma yok. Alt yapı hala Kocaeli’nin en büyük sorunu. Kent merkezlerinde yağmur yağdığında vatandaşlarımız hala mağdur oluyorlar. CHP Grubu olarak Yürüyüş Yolu Projesini beğendik ama projede trafik sorunu ile ilgili bir şey göremedik” dedi.

“ŞEFFAF VE AÇIKLAYICI BİR CEVAP GELMİYOR”



Son olarak Taşdemir, “Projenin ardından trafik nasıl rahatlayacak? Yürüyüş Yolu Projesi bize sorulmadı. Tahir Bey’e projeler konusunda birlikte çalışabiliriz demiştim ama ne yazık ki bize danışılmadı. Kendi takdirleridir. Bizim amacımız çözüm odaklı projeler üretmek. Kandıra’da çöp tesisinin Kızderbent taş ocağında bir cevap geldi ama bu olumsuz bir cevaptı. Büyükşehir bu konuda şeffaf ve açıklayıcı bir cevap gelmiyor” şeklinde konuştu.