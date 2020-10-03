Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 2 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 425 iş yeri denetlenirken 21 bin 762 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 kişiye, maske takmadığı için 260 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere toplam 288 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 59 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.
03 Eki 2020 - 15:17- Asayiş Güncelleme: 03 Eki 2020 - 15:20
Kural ihlali yapan 288 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 288 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.