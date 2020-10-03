Kural ihlali yapan 288 kişiye para cezası 

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 2 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 425 iş yeri denetlenirken 21 bin 762 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 kişiye, maske takmadığı için 260 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere toplam 288 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 59 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.