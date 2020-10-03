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03 Eki 2020 - 15:17- Asayiş G: 03 Eki 2020 - 15:20

Kural ihlali yapan 288 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 288 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 2 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 425 iş yeri denetlenirken 21 bin 762 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 10 kişiye, maske takmadığı için 260 kişiye ve 1 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye olmak üzere toplam 288 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 59 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

03 Eki 2020 - 15:17 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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