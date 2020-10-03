Milli Kuruluşlar, Azeri şehitler için Kur’an okuttu

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği, Azerbaycan’da şehit düşen asker ve siviller için Kur’an-ı Kerim okumak ve dua etmek amacıyla bir araya geldi. Birlik Başkanı Eren Elmalı’nın başkanlığında düzenlenen etkinlikte Türk Diyanet Vakıf Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Eren Camii görevlileri Musa Yavuz ve Ali Habuloğlu Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

YOĞUN KATILIM

Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Türk Ocağı Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Eğitim Sen Başkan Vekili Feyzullah Divli, Bağımsız Sağlık Sen Şube Başkanı Sami Ayyıldız, Selçuklu Düşünce Kulübü Başkanı Ahmet Baykuş, Yesevi Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Memiş, Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Başkanı Taylan Katak, Derince Azerbaycan Evi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taner Çetinkaya, BBP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Arha, İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Çatal ve birlik üyeleri katıldı.

“İSTER CEPHEDE İSTER GERİSİNDE OLURUZ”

KMKB Başkanı Eren Elmalı, "Bütün soydaşlarımızın ve Türk dünyasının başı sağ olsun. Kapanmayan yaramız Karabağ’ın Allah nasip ederse çok yakın bir gelecekte özgürlüğüne kavuştuğunu göreceğiz inşallah, ‘Tek Millet İki Devlet’ olduğumuzu Azerbaycan Türk Devleti Bayrakları vatandaşlarımıza dağıtarak dostluk ve dayanışmamızı göstermeye çalıştık. İhtiyaç olursa ister cephede ister cephe gerisinde hangi konuda ne kadar istiyorlarsa yanlarında olduğumuzu buradan bir kez daha ilan ediyoruz " dedi.