CHP’den Başiskele’de Kadın Kooperatifi Hareketi

CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve yönetimi, Çınar Kadın Kooperatifi ile işbirliği yaparak Başiskeleli kadınların üretime katılması ve emeklerini kazanca dönüştürebilmesi için harekete geçti. Kahvaltılı toplantıda ilçede yaşayan kadın gönüllülerle bir araya gelen taraflar kooperatif oluşumu ve kadın emeğinin nasıl kazanca dönüşebileceğini görüştüler.
40’A YAKIN KADIN KATILDI
CHP Başiskele Kadın Kolu Başkanı Elif Şamba ev sahipliğinde yapılan toplantıya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Çınar Kadın Kooperatifi yöneticileri Gonca Berktay, Kadriye Akcan, Mehtap Dayanış, İlçe Başkanı Anıl Acurman ile 40’a yakın kadın katıldı.
“EMİN OLUN SİZ KAZANACAKSINIZ”
Toplantıda kadın emeğinin değerine vurgu yapan Acurman, amaçlarının parti ayrımı gözetmeksizin ilçede yaşayan tüm kadınların üretime katılması emeklerini kazanca dönüştürerek yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı. “Hiç kimsenin sizin adınıza konuşmasına izin vermeyin ve kimsenin sizin için mücadele etmesine de güvenmeyin. Siz konuşacak, siz çalışacak ve emin olun siz kazanacaksınız” sözleri ile konuşmasını tamamladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.