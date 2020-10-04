Atık malzemelerle onarılan Sarısu Gençlik Kampı, yeniden açıldı

Kandıra'nın Sarısu Sahilinde bulunan Sarısu Gençlik Kampı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün projelerinden artakalan malzemelerden elde edilen ahşap ve diğer yapı malzemelerinin geri dönüştürülmesiyle onarılarak, yeniden açıldı. 6 dönümlük alan üzerine kurulu kampta bulunan 20 odada, 80 kişi aynı anda kalabilecek. Kano, doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin de yapılabildiği kamp alanında yılın dört mevsimi konaklama yapılabilecek.

"İSRAF ETMEMİŞ OLDUK"

Tesisi yeniden açmaları dolayısıyla yaşadığı mutluluğu dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kandıra'da böylesi kıymetli bir sahil bandında çok kıymetli bir yerimiz var. Burası yaklaşık 6 dönüm alan üzerine kurulu bir yer. Bu alanın yeniden bu ilçeye, bu kente kazandırılması ve belediyemizin de sosyal hizmet anlayışına hizmet edecek bir yer haline getirmek için bir şeyler yapmak istedik. Çok küçük bütçelerle ama büyük uğraşlarla bu hale geldi. Fen İşleri Müdürlüğü'nün atıl malzemelerinden geri dönüşüm yaparak önemli bir tesis yaptık. Fen İşleri Müdürlüğü'müzdeki kullanılmayan birçok malzemeyi burada kullandık, geri dönüşüm sağlamış olduk. Böylece hem israf etmemiş olduk hem de ekonomiye kazandırmış olduk" dedi.