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04 Eki 2020 - 13:03- Siyaset G: 04 Eki 2020 - 13:09

Muzaffer Baştopçu'nun acı günü!

AKP Kocaeli eski Milletvekili, Körfez Belediyesi Eski Başkanı Muzaffer Baştopçu'nun eşi Hale Boştopçu hayatını kaybetti
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AKP Kocaeli eski Milletvekili, Körfez Belediyesi Eski Başkanı Muzaffer Baştopçu'nun eşi Hale Boştopçu yaşamını yitirdi. Uzun zamandır tedavi altında olan Hale Baştopçu'nun Ankara'da hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

04 Eki 2020 - 13:03 - Siyaset

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